Ginevra Panzeri e l'Italia del motorsport che cresce. La 17enne lombarda è l’unica azzurra tra le 18 pilote selezionate da F1 Academy per il Rookie Programme 2026, il percorso ufficiale di Formula 1 dedicato allo scouting e alla formazione di talenti emergenti del motorsport femminile. La convocazione arriva nel cuore di una stagione che sta confermando la crescita della giovane pilota, attualmente impegnata in Formula 4 con la scuderia PA Racing e protagonista di prestazioni positive che le hanno permesso di accumulare esperienza e continuità nel confronto con un contesto sempre più competitivo. "Essere stata selezionata tra soli 18 talenti e rappresentare l’Italia è per me una grande soddisfazione, ma soprattutto un’opportunità che intendo sfruttare fino in fondo – commenta Ginevra –. So che il livello sarà molto alto e proprio per questo non vedo l’ora di confrontarmi con le altre ragazze. Il mio obiettivo è continuare a crescere, dare il massimo in ogni fase del programma e dimostrare di meritare un posto in F1 Academy nel 2027".