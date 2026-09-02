F1 Academy: la diciassettenne Ginevra Panzeri unica italiana selezionata per il Rookie ProBELLA ITALIA
La diciassettenne lombarda Ginevra Panzeri, attualmente impegnata in Formula 4 con la scuderia PA Racing, è l’unica pilota italiana selezionata dalla F1 Academy tra i 18 talenti internazionali del Rookie Programme 2026. L'iniziativa, promossa dalla Formula 1 per lo scouting e lo sviluppo del motorsport femminile, rappresenta un passaggio cruciale per la crescita della giovane azzurra, determinata a sfruttare il percorso di formazione per puntare a un sedile nel campionato ufficiale F1 Academy nel 2027
Ginevra Panzeri e l'Italia del motorsport che cresce. La 17enne lombarda è l’unica azzurra tra le 18 pilote selezionate da F1 Academy per il Rookie Programme 2026, il percorso ufficiale di Formula 1 dedicato allo scouting e alla formazione di talenti emergenti del motorsport femminile. La convocazione arriva nel cuore di una stagione che sta confermando la crescita della giovane pilota, attualmente impegnata in Formula 4 con la scuderia PA Racing e protagonista di prestazioni positive che le hanno permesso di accumulare esperienza e continuità nel confronto con un contesto sempre più competitivo. "Essere stata selezionata tra soli 18 talenti e rappresentare l’Italia è per me una grande soddisfazione, ma soprattutto un’opportunità che intendo sfruttare fino in fondo – commenta Ginevra –. So che il livello sarà molto alto e proprio per questo non vedo l’ora di confrontarmi con le altre ragazze. Il mio obiettivo è continuare a crescere, dare il massimo in ogni fase del programma e dimostrare di meritare un posto in F1 Academy nel 2027".
Il percorso è già cominciato con il Rookie Training Camp
Tre giornate alla Loughborough University, nel Regno Unito, dedicate a valutazioni fisiologiche e cognitive, preparazione atletica e mentale e workshop su performance, resilienza e comportamenti necessari per sopportare la competizione ad alti livelli.
Lo step successivo sarà dal 9 all’11 settembre al Circuito di Navarra, in Spagna. Panzeri, insieme alle altre pilote selezionate, entrerà nell’ambiente dei team F1 Academy, lavorerà con tecnici e ingegneri, parteciperà a briefing e attività di media training e scenderà in pista al volante della monoposto della categoria.
L'obiettivo di Ginevra Panzeri: la F1 Academy 2027
Il Rookie Programme può rappresentare un passaggio decisivo verso la stagione successiva: sette delle diciotto partecipanti al Rookie Test 2025 hanno conquistato un sedile a tempo pieno in F1 Academy nel 2026, mentre altre due hanno avuto l’opportunità di gareggiare come Wild Card, ovvero su chiamata. Per Panzeri, ora, la sfida è trasformare la convocazione in un nuovo punto di partenza: prima la formazione, poi la pista. Con un obiettivo dichiarato, la F1 Academy 2027.