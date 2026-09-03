F1, Ferrari a Monza con Aduo-2: i dettagli dell'aggiornamentoGP ITALIA
Introduzione
In vista del Gran Premio di Monza, la Ferrari introduce un importante pacchetto di aggiornamenti sviluppato sfruttando le concessioni del regolamento FIA ADUO '2' (Additional Development for Underperforming Operations). L'intervento comprende un'evoluzione della Power Unit, accreditata di un incremento prestazionale di circa 15 CV, e una revisione aerodinamica incentrata su un nuovo fondo ad alta efficienza per minimizzare il drag. L'integrazione di queste modifiche con l'aerodinamica attiva e la componente elettrica punta a massimizzare la velocità di punta sui rettilinei del circuito brianzolo. Domenica gara alle 15 live su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
FERRARI A MONZA CON 'ADUO-2'
Grazie alle concessioni del regolamento ADUO (Additional Development for Underperforming Operations) della FIA, Maranello porta a Monza la nuova evoluzione della Power Unit 067/7. Questo aggiornamento 'ADUO-2' garantisce un incremento prestazionale stimato in circa 15 CV aggiuntivi, fondamentali nei tratti ad alta percorrenza della Brianza.
PACCHETTO AERODINAMICO AD ALTA EFFICIENZA
Sulla SF-26 debuttano modifiche aerodinamiche mirate al sottoscocca e alle appendici:
Minore resistenza (drag): fondo e ali ottimizzati specificamente per l'assetto scarico di Monza.
Maggiore efficienza: flussi più puliti per garantire stabilità nelle staccate violente e massima trazione in uscita dalla Variante del Rettifilo e da Lesmo.
INTEGRAZIONE CON L'AERODINAMICA ATTIVA E LA GESTIONE ENERGIA
Nel nuovo contesto regolamentare delle monoposto 2026, gli aggiornamenti lavorano in sinergia con lo Straight Mode dell'aerodinamica attiva. La combinazione tra i cavalli extra del motore termico e un'ottimizzata erogazione della componente elettrica punta a massimizzare le velocità di punta sui lunghi rettilinei brianzoli.