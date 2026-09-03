FERRARI A MONZA CON 'ADUO-2'

Introduzione

In vista del Gran Premio di Monza, la Ferrari introduce un importante pacchetto di aggiornamenti sviluppato sfruttando le concessioni del regolamento FIA ADUO '2' (Additional Development for Underperforming Operations). L'intervento comprende un'evoluzione della Power Unit, accreditata di un incremento prestazionale di circa 15 CV, e una revisione aerodinamica incentrata su un nuovo fondo ad alta efficienza per minimizzare il drag. L'integrazione di queste modifiche con l'aerodinamica attiva e la componente elettrica punta a massimizzare la velocità di punta sui rettilinei del circuito brianzolo. Domenica gara alle 15 live su Sky Sport e in streaming su NOW



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