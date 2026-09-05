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la storia

L'incredibile storia di Moko, insospettabile superstar di F1

Biagio Maglienti

©IPA/Fotogramma

Non ha mai avuto bisogno di un pass per entrare nel paddock e sostiene di frequentare la Formula 1 dai tempi di François Cevert. Moko è un personaggio fuori da ogni categoria, capace di passare da Schumacher ai Rolling Stones e di collezionare storie incredibili

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