il protagonista
Stephan El Shaarawy al Genoa è un cerchio che si chiude
Orgogliosamente ligure, senza aver mai nascosto il suo amore per i colori rossoblù, il 'Faraone' torna a giocare davanti al suo pubblico per la prima volta dal 2010. Allora era agli inizi della carriera, oggi arriva da calciatore esperto con l'obiettivo di restituire qualcosa alla sua terra
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