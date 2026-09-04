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Stephan El Shaarawy al Genoa è un cerchio che si chiude

Diego Ponzè

Diego Ponzè

@stewel92

Orgogliosamente ligure, senza aver mai nascosto il suo amore per i colori rossoblù, il 'Faraone' torna a giocare davanti al suo pubblico per la prima volta dal 2010. Allora era agli inizi della carriera, oggi arriva da calciatore esperto con l'obiettivo di restituire qualcosa alla sua terra

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