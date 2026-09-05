Charles Leclerc commenta le qualifiche di Monza, con il 4° posto diventato 3° dopo la penalità a Piastri: "Ci siamo complicati la vita da soli ma proverò una magia. Ci sono già riuscito nel 2019 e nel 2024, ci penso sempre quando sono qui a Monza. Non so perché ci siano stati così tanti problemi. Il nostro passo gara è un'arma forte ma saremo in difficoltà nei rettilinei". Guarda il VIDEO. Il GP di Monza live domenica alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE