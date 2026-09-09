Robin Raikkonen entra in Red Bull: per il figlio di Kimi inizia il sogno F1

L'11enne finlandese sarà parte del programma di sviluppo piloti del team austriaco a partire dal 2027, la stessa academy che ha lanciato Vettel, Verstappen e Sainz. Mekies: "E' uno dei giovani più promettenti: colpisce per la sua calma e maturità". Il Mondiale torna a Madrid dall'11 al 13 settembre: diretta su Sky Sport e in streaming su NOW F1, ALLA SCOPERTA DEL MADRING

La Red Bull cerca il suo nuovo Max Verstappen. Robin 'Ace' Raikkonen, figlio 11enne del campione di Formula 1 2007 Kimi, è stato ingaggiato dal programma di sviluppo piloti del team austriaco. "Robin Raikkonen, uno dei giovani talenti più promettenti della sua generazione, entra a far parte del Red Bull Junior Team", recita il comunicato. "Il giovane finlandese entrerà a far parte del programma di sviluppo piloti della Red Bull a partire dal 2027, programma che ha già aiutato numerosi piloti a intraprendere il percorso verso la Formula 1". Il settore giovanile della Red Bull ha lanciato campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen, oltre a vincitori di Gran Premi come Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr. e Pierre Gasly. Robin è attivo nel mondo del karting fin dalla prima infanzia e ha già conquistato vittorie nei campionati nazionali e internazionali Rotax e Wsk.

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Mekies: "Uno dei giovani più promettenti" Laurent Mekies, Ceo e team principal Red Bull, ha dichiarato: "Robin ha già dimostrato un'abilità eccezionale nel karting. La sua velocità, la sua tecnica di gara e il suo talento naturale lo hanno affermato come uno dei giovani piloti più promettenti della sua fascia d'età. Allo stesso tempo, colpisce per la sua maturità, la sua calma e la sua chiara concentrazione sulla guida. Il nostro obiettivo è quello di farlo crescere passo dopo passo, senza mettergli addosso pressioni inutili. Il percorso nel mondo del motorsport è lungo e gli daremo il tempo, il supporto e le risorse necessarie per massimizzare il suo potenziale. Crediamo fermamente che il talento possa fiorire quando è supportato dalle persone giuste, dalla cultura giusta e dall'ambiente giusto. Questo è ciò che ci impegniamo a fornire a Robin nel suo percorso di crescita. Non vediamo l'ora di intraprendere insieme a Robin e alla sua famiglia i prossimi passi di questo cammino".