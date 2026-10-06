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F1, Russell partirà dal fondo a Singapore: penalità per cambio motore

Formula 1

Il weekend di Marina Bay inizia già in salita per il pilota Mercedes: dopo il guasto a Sepang, la sua vettura dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa ad Antonelli, a +84 punti con 7 gare da disputare. Il weekend di Singapore dal 9 all'11 ottobre è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DEL RITIRO DI RUSSELL A SEPANG - CLASSIFICA - ORARI GP SINGAPORE

La rincorsa Mondiale di George Russell si complica sempre di più. Dopo il guasto al motore e il ritiro nel finale del GP del Bahrain in Malesia, la sua Mercedes monterà una nuova power unit nel prossimo weekend a Singapore. Con questa sostituzione, Russell supererà il limite stagionale di quattro motori per ogni pilota e incorrerà in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia nella gara di domenica (ma non nella Sprint di sabato). Un'altra batosta dopo lo stop di Sepang, arrivato a 5 giri dalla fine mentre era terzo. Il suo compagno di squadra e rivale per il titolo Kimi Antonelli ha chiuso al secondo posto in Malesia, estendendo il proprio vantaggio a 84 punti con 7 weekend ancora da disputare. Anche l'italiano era partito dal fondo al GP d'Italia per lo stesso motivo (e aveva vinto proprio davanti a Russell), ma il circuito cittadino di Marina Bay è notoriamente più ostico per i sorpassi. La miglior rimonta nella storia del GP di Singapore appartiene a Sebastian Vettel su Ferrari, che nel 2016 partì 22° dopo un problema in qualifica e terminò 5°.

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