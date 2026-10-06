Il weekend del GP di Singapore non si apre nel migliore dei modi per la Mercedes, che deve vedersela con la penalità inflitta a George Russell: l'inglese cambierà power unit e dovrà partire dal fondo della griglia. Per le Frecce d'Argento rimane da sciogliere anche il nodo sul pacchetto di aggiornamenti portato in Malesia, che non ha dato per ora i risultati sperati. Il weekend di Singapore è LIVE su Sky e in streaming su NOW

È una stella ma anche tanto fragile questa Mercedes quest’anno. George Russell dopo il terzo ritiro stagionale ha puntato il dito contro la sfortuna , ma dietro il suo ritardo in classifica di 84 punti da Antonelli c’è tanto altro. Anche Kimi ha dovuto arrendersi alla fragilità della sua power unit due volte. È stato un rischio consapevole quello preso da Mercedes con il britannico, che adesso a Singapore userà una power unit tutta nuova e se il suo team dovesse riuscirci, anche già aggiornata con il turbocompressore più piccolo grazie all’Aduo . Le penalità da scontare sul circuito di Marina Bay sono certe, Russell scatterà dal fondo della griglia su una pista dove sorpassare è complicatissimo , ma se la Mercedes dovesse riuscire in questa corsa contro il tempo almeno sarà un solo weekend ad essere sacrificato. Aggiornamento che il leader del mondiale dovrebbe montare ad Austin potendone tra l’altro approfittare senza dover prendere penalità. Ma sono tutte strategie in divenire e pronte a subire cambiamenti.

Mercedes, a Singapore per togliere i dubbi sulle novità

Intanto i grattacapi in casa Mercedes sono anche altri, perché gli aggiornamenti portati in Malesia hanno cambiato il bilancio aerodinamico della W17 e complice un asfalto vecchio e senza grip non hanno portato tutti i benefici sperati. Sulla pista dove Russell dodici mesi fa ha dominato bisognerà quindi togliersi i dubbi legati alle novità. Nonostante sia un weekend Sprint e con un’unica sessione di prove libere la Mercedes sarà costretta a fare del lavoro di comparazione tra nuovo e vecchio pacchetto. Anche trovare la strada giusta è necessario.