Dai primi cantieri all'asfalto tirato a lucido per i bolidi di Formula 1: questo VIDEO in timelapse riassume mesi di lavori colossali, precisione ingegneristica e passione in pochi, spettacolari minuti. Scopri l'enorme mole di lavoro e l'incredibile trasformazione che hanno fatto sorgere da zero il tracciato di Madrid, pronto al debutto per ospitare la 14ª tappa del Mondiale. Ecco come è "nato" il nuovo MadRing prima dello start di questo fine settimana! Il GP Spagna live su Sky e in streaming su NOW