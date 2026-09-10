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F1, dietro le quinte del MadRing: la nascita del nuovo circuito di F1 in timelapse

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Dai primi cantieri all'asfalto tirato a lucido per i bolidi di Formula 1: questo VIDEO in timelapse riassume mesi di lavori colossali, precisione ingegneristica e passione in pochi, spettacolari minuti. Scopri l'enorme mole di lavoro e l'incredibile trasformazione che hanno fatto sorgere da zero il tracciato di Madrid, pronto al debutto per ospitare la 14ª tappa del Mondiale. Ecco come è "nato" il nuovo MadRing prima dello start di questo fine settimana! Il GP Spagna live su Sky e in streaming su NOW

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