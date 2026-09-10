Nel media day del GP Spagna, Leclerc e Hamilton mettono la parola fine a quanto successo al via di Monza. Charles: "Ci saranno sempre tensioni in F1, ma io e Lewis abbiamo un ottimo rapporto. A volte devi mitigare l'ambizione, come avrei dovuto fare io, ma ne abbiamo parlato". Il britannico: "Sono molto contento che Charles stia bene e sia tornato per questo weekend, abbiamo bisogno di lui per sfidare la Mercedes. La comunicazione tra Elkann, Vigna, Vasseur e noi piloti è davvero ottima"