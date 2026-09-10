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F1, Sainz: "Ho rinnovato perché credo nel progetto Williams"

GP SPAGNA

Il pilota spagnolo, nella conferenza del GP di casa a Madrid, parla del rinnovo con la Williams: "Ho rinnovato con Williams perché credo nel team e credo ci sia il modo di dare una svolta. Pensavamo di essere a un certo standard e non lo eravamo, ma questo ci aiuterà ad essere migliori. Dovremo reagire dall’anno prossimo dopo quello che pensiamo possa essere stato un contrattempo in questo campionato". Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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