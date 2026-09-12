F3, Nael vince la Sprint a Madrid. In classifica Ugochukwu accorcia su Slater

F3, Nael vince la Sprint a Madrid. In classifica Ugochukwu accorcia su SlaterGP SPAGNA
Sul traguardo primo Nael (Campos) dopo aver dominato la corsa e chiuso con un largo vantaggio di 8''9 su Wharton (Prema) e su un ottimo Powell (Prema). Con l'ottavo posto finale Ugochukwu recupera tre punti a Slater in classifica generale e va a -12 dal leader del campionato. E anche il Team Campos allunga in classifica squadre. Nel pomeriggio la prima delle due Feature Race del weekend. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
La Sprint Race della Formula 3 a Madrid si chiude con il trionfo di Nael del team Campos. Il francese ha dominato la gara breve, chiudendo un un ampio vantaggio su Wharton (Prema) e su un ottimo Powell (Prema). In classifica generale si accorciano (leggermente) le distanze tra il leader Slater e Ugochukwu.
Si arriva dalle qualifiche del MadRing favorevoli al rookie giapponese Taito Kato (ART), alla sua prima pole, e al finlandese Tuukka Taponen (MP), alla sua seconda, per dare lustro anche alle due Academy di Honda e Ferrari. Ma prima Sprint del trittico anomalo, con il quale si intende recuperare in parte l’evento saltato in Bahrain, che vede scattare dalla prima fila James Wharton (Prema) e Theophile Nael (Campos) a seguito dell’inversione di griglia della prima sessione delle due qualifiche tenutesi nella giornata del venerdì.
Una giornata no per il leader del campionato Slater (Trident), costretto da una macchina inguidabile a partire solo dalla nona fila in entrambe le corse del sabato, a differenza di Ugochukwu (Campos) -suo diretto rivale nella corsa al titolo e lontano appena 15 punti in classifica- che nella gara più corta è allineato davanti a lui e in quinta fila. Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per la conquista della leadership in gara.
Al comando va con decisione Nael, ma dopo tre curve Wharton lo sorpassa tagliando, poi gli restituisce la posizione. Ugochukwu nono, Slater diciottesimo. Nael segna sei giri veloci consecutivi entro i primi quindici passaggi e porta il suo vantaggio sui Wharton oltre i sette secondi. Al dodicesimo giro Kato sorpassa Taponen e guadagna la decima posizione. Deligny intanto viene penalizzato di dieci secondi per aver tagliato una curva e guadagnato vantaggio indebitamente. Uguchuwku guadagna così l’ottava piazza. Sul traguardo piomba Nael (Campos) dopo aver dominato la corsa e chiuso con un largo vantaggio di 8”9 su Wharton (Prema) e su un ottimo Powell (Prema). Con l’ottavo posto finale Ugochukwu recupera tre punti a Slater in classifica generale e va a -12 dal leader del campionato. E anche il Team Campos allunga in classifica squadre. Nel pomeriggio la prima delle due Feature Race del week end.