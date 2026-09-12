F3, Nael vince la Sprint a Madrid. In classifica Ugochukwu accorcia su Slater

Sul traguardo primo Nael (Campos) dopo aver dominato la corsa e chiuso con un largo vantaggio di 8''9 su Wharton (Prema) e su un ottimo Powell (Prema). Con l'ottavo posto finale Ugochukwu recupera tre punti a Slater in classifica generale e va a -12 dal leader del campionato. E anche il Team Campos allunga in classifica squadre. Nel pomeriggio la prima delle due Feature Race del weekend. Tutto live su Sky e in streaming su NOW F1, GP SPAGNA: DIRETTA TERZE LIBERE

La Sprint Race della Formula 3 a Madrid si chiude con il trionfo di Nael del team Campos. Il francese ha dominato la gara breve, chiudendo un un ampio vantaggio su Wharton (Prema) e su un ottimo Powell (Prema). In classifica generale si accorciano (leggermente) le distanze tra il leader Slater e Ugochukwu.

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Si arriva dalle qualifiche del MadRing favorevoli al rookie giapponese Taito Kato (ART), alla sua prima pole, e al finlandese Tuukka Taponen (MP), alla sua seconda, per dare lustro anche alle due Academy di Honda e Ferrari. Ma prima Sprint del trittico anomalo, con il quale si intende recuperare in parte l’evento saltato in Bahrain, che vede scattare dalla prima fila James Wharton (Prema) e Theophile Nael (Campos) a seguito dell’inversione di griglia della prima sessione delle due qualifiche tenutesi nella giornata del venerdì.

Una giornata no per il leader del campionato Slater (Trident), costretto da una macchina inguidabile a partire solo dalla nona fila in entrambe le corse del sabato, a differenza di Ugochukwu (Campos) -suo diretto rivale nella corsa al titolo e lontano appena 15 punti in classifica- che nella gara più corta è allineato davanti a lui e in quinta fila. Allo spegnimento dei semafori è subito battaglia per la conquista della leadership in gara.