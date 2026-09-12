WOLFF IN ESCLUSIVA - Una Mercedes che vola, un Kimi Antonelli che stupisce gara dopo gara. Di tutto questo e non solo parla Toto Wolff nell'intervista esclusiva rilasciata nel weekend del GP Spagna. il Il team principal della Mercedes, analizza la stagione di Kimi, la gestione della pressione e l'evoluzione del team, spendendo parole chiare e di profonda stima verso la Ferrari e il suo team principal, Frédéric Vasseur. Tra bilanci ed esperienze personali sul tempo necessario per costruire una struttura vincente in Formula 1, Wolff invita alla stabilità e prende le difese del collega alla guida del Cavallino: "La cosa importante in Formula 1 è riconoscere che il tempo è importante. Può essere un anno, due o cinque, ma è importante lasciarlo lavorare. Ricordate quando Jean Todt ha preso il volante della Ferrari: ci sono voluti cinque anni prima di vincere un campionato. Con tutti i soldi, i piloti e i migliori motori, ci vuole stabilità".