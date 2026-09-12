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Formula 1, GP Madrid: la diretta delle prove libere in Spagna

Si torna in pista al MadRing per la terza sessione di prove libere, ultimi 60' per raccogliere dati e informazioni fondamentali in vista della prima qualifica da affrontare su questo nuovo circuito. Dalle 16:00 sarà il momento di andare all'inseguimento della pole position. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE: LEC, ANT, NOR

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bandiera rossa!

Danni all'ala anateriore per la Ferrari di Hamilton, nulla di grave ma bandiera rossa e tutti ai box

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bandiera gialla!

A MURO HAMILTON! BANDIERA GIALLA

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38' al termine delle terze libere a Madrid

Altro lungo, stavolta di Stroll

Altro squillo di Leclerc, torna al pèrimo posto in 1:33.332

Norris sale al secondo posto in 1:34.099

Si mette subito a dettare il passo Antonelli, ha girato in 1:33.664

Un lungo di Sainz il motivi della bandiera gialla

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Rimossa la bandiera gialla

bandiera gialla!

Leclerc scende al secondo posto dopo aver chiuso il suo passaggio in 1:34.284

Si mette a dettare il passo Hamilton in 1:34.284

45' al termine delle terze libere del GP Spagna

Danni alla macchina segnalati da Albon

1:34.665 con la gialla: è il tempo che lascia al comando Hulkenberg, Lawson secondo

Quarta l'Alpine di Colapinto

Contatto con le barriere per Albon: posteriore sinistra, rientra ai box

Sale ala quinto posto la Williams di Sainz

1:37.425 di Alonso

In azione anche l'Aston di Alonso

1:35.777 di Bortoleto con l'Audi

1:35.721 il primo crono è di Hulkenberg

Marc Gené: "Tutto è possibile, una prima fila Ferrari non è impossibile. Ma sono tutti vicini e la qualifica sarà molto tirata"

Si comincia a girare, Hulkenberg tra i primi in pista con l'Audi

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Matteo Bobbi: "Aggiunta della zavorra, del peso sull muso della Mercedes. In generale, oggi aspettiamoci grandi passi avanti da tutti"

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Per ora nessuno in pista...

si parte!

VIA ALLA TERZA SESSIONE DI LIBERE A MADRID

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Madrid! Terze libere del GP Spagna sul nuovo tracciato del MadRing: seguiamo insieme la sessione in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Qui il nostro live blog e il monitor dei tempi. Su i motori!

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WOLFF IN ESCLUSIVA - Una Mercedes che vola, un Kimi Antonelli che stupisce gara dopo gara. Di tutto questo e non solo parla Toto Wolff nell'intervista esclusiva rilasciata nel weekend del GP Spagna. il Il team principal della Mercedes, analizza la stagione di Kimi, la gestione della pressione e l'evoluzione del team, spendendo parole chiare e di profonda stima verso la Ferrari e il suo team principal, Frédéric Vasseur. Tra bilanci ed esperienze personali sul tempo necessario per costruire una struttura vincente in Formula 1, Wolff invita alla stabilità e prende le difese del collega alla guida del Cavallino: "La cosa importante in Formula 1 è riconoscere che il tempo è importante. Può essere un anno, due o cinque, ma è importante lasciarlo lavorare. Ricordate quando Jean Todt ha preso il volante della Ferrari: ci sono voluti cinque anni prima di vincere un campionato. Con tutti i soldi, i piloti e i migliori motori, ci vuole stabilità".

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Lunghezza: 5,4 km
  • Numero di curve: 22
  • Giri del GP: 57
  • Distanza della gara: 307.8 km circa
  • Posizione: IFEMA Madrid/Valdebebas
  • Prima edizione: 2026
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DUELLO MERCEDES-FERRARI PER LA POLE - Il layout della pista, come previsto, ha aiutato la Ferrari a tornare competitiva più di Monza. La Rossa si è dimostrata veloce, con una bella battaglia tra Leclerc e Hamilton per la posizione. E per la lotta alla pole position si va verso una sfida con le due Mercedes, molto veloci anche a Madrid. - IL COMMENTO DI MATTEO BOBBI

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C'E' PRESSIONE SULLA ROSSA, MA... - Quanto accade alla Ferrari viene sempre ingigantito. Sulla Scuderia c'è sempre tanta pressione e in questo caso dopo Monza era su Leclerc. Charles si è isolato e ha reagito alla grande, rispondendo in pista a Madrid - IL COMMENTO DI MARC GENE'

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MADRING, 22 NUOVE CURVE TUTTE DA SCOPRIRE - Il MadRing debutta nel Mondiale e nessuno conosce ancora davvero il suo comportamento in pista. Tra 22 curve, banking, frenate e gestione dell’energia, ecco cosa potrebbe decidere il primo GP di Madrid e tutti i segreti del nuovo circuito di F1 – IVAN CAPELLI PER SKY SPORT INSIDER

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TUTTO SULLA 'MONUMENTAL' - Progettato come punto focale del nuovo circuito semi-cittadino di Madrid (MadRing), "La Monumental" (Curva 12) rappresenta una delle sfide ingegneristiche e di guida più imponenti della Formula 1 moderna. Concepita per offrire sia spettacolarità visiva sia opportunità di sorpasso al limite, questa sezione unisce la maestosità di una vera arena circolare alla pura velocità delle  monoposto. CLICCA QUI PER I DETTAGLI

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VIDEO - Le immagini spettacolari dal MadRing, con Hamilton impegnato con la sua Ferrari SF-26  ad affrontare la curva 12 del nuovo circuito spagnolo ribattezzata 'La Monumental'. Pendenza del 24%, una parabolica continua di circa 550 metri dove i piloti entrano tra i 180 e i 200 km/h.

GOMME - In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team. I DETTAGLI

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Da non perdere alle 12 l'intervista esclusiva a Toto Wolff, team principal della Mercedes

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METEO - Clima caldo e sereno per tutta la giornata delle qualifiche, senza rischio di pioggia. Temperatura minima mattutina intorno ai 17°C e massima pomeridiana in leggero aumento fino a 29°C.

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LA CLASSIFICA - Dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli è sempre più lanciato verso il trionfo nel Mondiale di F1. Il leader del campionato ha 66 punti di vantaggio sul Russell. Fuori dai giochi ormai la Ferrari. CLICCA QUI

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ORA MADRID, E POI? - Il Mondiale di Formula 1 è in Spagna per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2026. La prossima tappa sarà a Baku, in Azerbaijan dal 24-26 settembre. QUI IL CALENDARIO E GLI ORARI

RISULTATI LIBERE 2 - Seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Problemi al cambio per la McLaren di Norris, in pista solo nel finale l'Aston Martin di Alonso. CRONACA E HIGHLIGHTS

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Risultati libere 1 - Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di libere del GP Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli. Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen. CRONACA E HIGHLIGHTS

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Prendete appunti! Non vi faremo perdere nulla del GP Spagna

Su Sky e in streaming su NOW nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 2026: il Circus che è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Un evento da seguire interamente su Sky con aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1. Oggi, alle 12.30, il via con la terze sessione di prove libere e alle 16 la qualifica. Domenica alle 15 il via della gara. Il GP di Spagna sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Al 'MadRing' in pista anche F2 e F3.

Il nostro team per raccontarvi tutta la Formula 1

Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

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©Getty

Domenica il post gara è con Race Anatomy!

Fabio Tavelli e i suoi ospiti ripercorreranno tutti i momenti salienti della gara di Madrid: immagini, interviste, analisi, commenti e tutto quello che vi permetterà di rivivere tutto il GP di Spagna.

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Il programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 11: F3 – Sprint Race
  • Ore 12: Paddock Live
  • Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 16.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 17.55: F3 – Feature Race 1
  • Ore 19: Paddock Live Show

Cosa vedremo domenica 13 settembre in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 9.40: F3 – Feature Race 2
  • Ore 11.20: F2 – Feature Race
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Gara
  • Ore 17: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18: Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Il programma delle prime repliche su Sky Sport F1

  • Qualifiche: 19.30 e 23 sul canale 207
  • Gara: 20 e 22 sul canale 207