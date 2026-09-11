Su Sky e in streaming su NOW nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 2026: il Circus che è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Un evento da seguire interamente su Sky con aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1. Oggi, alle 13.30, il via con la prima sessione di prove libere. Domenica alle 15 il via della gara. Il GP di Spagna sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Al 'MadRing' in pista anche F2 e F3.