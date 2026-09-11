F1, orari GP Madrid: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheGUIDA TV
Dopo Monza, il Mondiale di Formula 1 torna in Spagna: ma stavolta per il debutto di Madrid nel calendario 2026. Oggi il via dalle 13.30 con la prima sessione di prove libere, domenica la gara alle 15 live su Sky e in streaming su NOW
Su Sky e in streaming su NOW nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 2026: il Circus che è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Un evento da seguire interamente su Sky con aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1. Oggi, alle 13.30, il via con la prima sessione di prove libere. Domenica alle 15 il via della gara. Il GP di Spagna sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Al 'MadRing' in pista anche F2 e F3.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Nel weekend delle 4 ruote anche il Rally su Sky
Il fine settimana motoristico della Casa dello Sport continua con il FIA World Rally Championship, arrivato al suo undicesimo appuntamento con il Rally Chile Biobìo. Si parte sabato 12 alle 16 con la prima Live Stage, seguita alle 22 dalla seconda Live Stage, su Sky Sport Max. Domenica 13 alle 15, la terza Live Stage, su Sky Sport Max, mentre, alle 18 la quarta, ed ultima, Live Stage su Sky Sport F1.
Il programma del GP Spagna LIVE su Sky
Venerdì 11 settembre
- Ore 09.50: F3 – Prove Libere
- Ore 11: F2 – Prove Libere
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: F2 - Qualifiche
- Ore 16.45: Paddock Live
- Ore 17: F1 – Prove Libere 2
- Ore 18: Paddock Live
- Ore 18.20: F3 - Qualifiche
- Ore 19.20: Paddock Live Show
- Ore 19.50: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 12 settembre
- Ore 11: F3 – Sprint Race
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 14.10: F2 – Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
- Ore 16.00: F1 - Qualifiche
- Ore 17.15: Paddock Live
- Ore 17.55: F3 – Feature Race 1
- Ore 19: Paddock Live Show
Domenica 13 settembre
- Ore 9.40: F3 – Feature Race 2
- Ore 11.20: F2 – Feature Race
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Il programma delle prime repliche su Sky Sport F1
- Qualifiche: 19.30 e 23 sul canale 207
- Gara: 20 e 22 sul canale 207