Norris su McLaren in pole al MadRing. In prima fila con il campione del mondo il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes, poi la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Penalizzato di 3 posizioni Sainz (impeding): scatterà 20°. Qui lo schieramento al via della gara che scatta alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW