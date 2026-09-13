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F1, la griglia di partenza del GP Spagna: lo schieramento al via della gara a Madrid

al madring

Norris su McLaren in pole al MadRing. In prima fila con il campione del mondo il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes, poi la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Penalizzato di 3 posizioni Sainz (impeding): scatterà 20°. Qui lo schieramento al via della gara che scatta alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW

Griglia di Partenza

#1

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

1:31:824

#2

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

+0.011s

#3

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+0.140s

#4

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.189s

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#5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.195s

#6

George Russell

George Russell

Tempo

+0.325s

#7

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.470s

#8

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+0.492s

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#9

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+1.079s

#10

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+1.217s

#11

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+1.399s

#12

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+1.564s

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#13

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+1.843s

#14

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+1.929s

#15

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Tempo

+2.260s

#16

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+3.708s

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#17

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+3.564s

#18

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+4.089s

#19

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+6.187s

#20

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+3.488s

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#21

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+1.31.824s

#22

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+1.31.824s

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