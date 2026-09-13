F1, la griglia di partenza del GP Spagna: lo schieramento al via della gara a Madridal madring
Norris su McLaren in pole al MadRing. In prima fila con il campione del mondo il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes, poi la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Leclerc è 5° seguito da Russell. Penalizzato di 3 posizioni Sainz (impeding): scatterà 20°. Qui lo schieramento al via della gara che scatta alle 15: diretta su Sky e in streaming su NOW
Griglia di Partenza
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