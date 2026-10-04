Al GP di Sepang, una rischiosa scelta di gomme su pista bagnata e un bug che ha messo ko software e varie monoposto sembravano aver compromesso definitivamente la gara di Hamilton. Rendendosi protagonista di una straordinaria rimonta dalle retrovie, il pilota britannico è riuscito a riagganciare Hadjar negli ultimi giri: al momento del sorpasso decisivo all'interno che gli è valso il terzo posto, le tribune del circuito malese sono esplose in un assordante boato. Guarda il VIDEO

Dal caos al podio di Sepang. Il boato che ha travolto le tribune di Sepang quando Lewis Hamilton ha sferrato l'attacco decisivo su Isack Hadjar, strappandogli un incredibile terzo posto, è stato l'epilogo perfetto di una giornata di pura follia agonistica. Non è stato un semplice applauso per un sorpasso, ma una vera ed propria esplosione collettiva, nata dopo quasi due ore di altissima tensione.

La gara del sette volte campione del mondo era infatti iniziata nel peggiore dei modi: bloccato prima del via da un grave e generalizzato bug al software della Power Unit che ha mandato in tilt diverse vetture durante il giro di formazione, Hamilton ha rischiato il ritiro precoce ancora prima di partire. Superato il caos e riavviata la monoposto, si è ritrovato imbrigliato nelle retrovie su un tracciato reso insidioso dalla pioggia. Come se non bastasse, una scelta iniziale di pneumatici azzardata su pista bagnata lo ha fatto sprofondare ancora di più, trasformando la corsa in un'improbabile scalata.