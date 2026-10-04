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GP Bahrain in Malesia, gli aggiornamenti Mercedes non sono efficaci. E Wolff è furioso

TOTO SBOTTA

Nel VIDEO, Carlo Vanzini e Roberto Chinchero discutono del nuovo pacchetto di aggiornamenti di Mercedes, che non sta funzionando come da previsto. Si tratta del primo upgrade dal Gran Premio del Canada (corso a maggio) e Toto Wolff sarebbe furioso per la scarsa resa delle innovazioni sulle macchine di Antonelli e Russell, forse causate anche da condizioni di pista particolari. E il prossimo appuntamento è Singapore...

F1, GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA

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