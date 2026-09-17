Alpine, preso l'ex direttore tecnico Mercedes Mike Elliott

Il 52enne britannico sarà il Chief Technical Officer del team a partire dal GP di Azerbaijan. Vanta un'esperienza ventennale in F1 tra McLaren, Renault, Lotus e Mercedes, dove è stato uno dei protagonisti del dominio dal 2014 al 2021. Ora si unisce alla squadra di Flavio Briatore per cercare di ridurre il distacco dai top team. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

Colpo in casa Alpine: la squadra francese cerca di ridurre il distacco dai top 4 (Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull) assumendo Mike Elliott come Chief Technical Officer. Non si tratta di una sostituzione ma di un ampliamento della struttura degli ingegneri. Elliott, che inizierà a lavorare con il team la prossima settimana in vista del Gran Premio di Azerbaijan a Baku, si occuperà di supervisionare gli aspetti tecnici e ingegneristici nella sede di Enstone in Inghilterra e si collocherà al di sopra del direttore tecnico esecutivo David Sanchez, consentendogli di concentrarsi sullo sviluppo della vettura mentre Elliott si dedicherà al quadro generale e ai regolamenti futuri. Per il 52enne britannico si tratta di un ritorno a Enstone, essendo stato il responsabile dell'aerodinamica della Renault/Lotus dal 2008 al 2012. Il suo percorso in Formula 1 iniziò prima, quando nel 2000 entrò in McLaren come aerodinamico. Nel 2013, poi, si unì alla Mercedes in quello che è stato il periodo d'oro della sua carriera (e del team), con la vittoria di 8 titoli piloti e costruttori consecutivi dal 2014 al 2021. Arrivato come responsabile dell'aerodinamica, è diventato direttore tecnologico nel 2017 e direttore tecnico dal 2021 al 2023. E' stato un pilastro fondamentale del dominio delle Frecce d'argento, pur avendo anche guidato anche lo sviluppo del concetto 'zero-pod' introdotto nel 2022 e rivelatosi presto fallimentare.