Per la celebre dj Peggy Gou, il giro a Monza accanto a Kimi Antonelli sarà stato sicuramente indimenticabile. Una settimana dopo il Gran Premio d’Italia, ha pubblicato sui suoi account social le immagini della sua esperienza. Tra urla, risate nervose e un momento di puro terrore, il video del giro di pista mostra l’assoluta tranquillità del leader del Mondiale di Formula 1 in totale contrasti con il panico della passeggera d’eccezione

Un giro di pista a Monza accanto a un pilota di Formula 1 non è un’esperienza per tutti. Figurarsi se accanto al leader del Mondiale! Ne sa qualcosa la celebre dj e producer Peggy Gou protagonista di un’esperienza davvero da… urlo a bordo della Mercedes Amg Gt stradale guidata da Andrea Kimi Antonelli. Nel video, diventato rapidamente virale sui social, da una parte c’è Kimi assolutamente tranquillo, dall’altro la passeggera vive attimi di vero e proprio terrore. Tra urla, mani strette attorno al casco e le comiche rassicurazioni (‘Are you ok?), la genuina reazione di Peggy Gou immortala in modo perfetto l’adrenalina, la potenza e la forza di un giro lanciato in pista.