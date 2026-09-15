Freddie Slater, vicecampione di Formula 3 2026, compie il salto in Formula 2 per il 2027 . Invicta Racing è il primo team ad annunciare un pilota per la prossima stagione, mettendo sotto contratto il 18enne britannico. Un'ottima notizia per il pilota dell'academy Audi dopo aver perso il titolo di F3 all'ultima gara contro Ugo Ugochukwu. "Sento di essere cresciuto come pilota e come persona nel corso dell'anno", ha dichiarato Slater ai canali ufficiali della F2. " Invicta ha un ottimo palmares in Formula 2 e non vedo l'ora di iniziare ".

Chi è Freddie Slater: la sua carriera fin qui

Nato il 9 agosto 2008 a Stratford-upon-Avon, Freddie Slater si è innamorato delle corse dopo aver ricevuto il suo primo kart a 5 anni. Nel 2020 ha vinto il Campionato Mondiale Junior di Karting, battendo piloti come Arvid Lindblad (oggi in F1 con Racing Bulls) e Ugo Ugochukwu (neo-campione di F3), per poi conquistare il Campionato Europeo di Karting nel 2021. Dopo il trionfo nel Campionato Ginetta Junior nel 2023, ha dominato la Formula 4 italiana e degli Emirati Arabi Uniti nel 2024, laureandosi poi campione in Formula Regional Europea nel 2025 davanti all'italiano Matteo De Palo. Nel 2026 è diventato il primo membro dell'Audi Driver Development Programme ed è passato in Formula 3, dove ha conquistato una vittoria, 7 podi e 3 pole position oltre al secondo posto finale in classifica. Nel 2027 seguirà lo stesso percorso di Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli e Rafael Camara, passando da Trident in F3 ai campioni in carica di Invicta in F2.