Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Baku in Azerbaijan
Kimi Antonelli limita i danni al termine di Baku: scattato 16° l'italiano chiude 5° e perde solo 15 punti dal compagno Russell, vincitore in Azerbaijan e ora distante 66 lunghezze. Mercedes che vola nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes 538 punti
- Ferrari 378
- McLaren 306
- Red Bull 263
- RB 83
- Alpine 68
- Haas 27
- Audi 17
- Williams 12
- Aston Martin 3
- Cadillac 0