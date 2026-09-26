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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il GP Baku in Azerbaijan

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Kimi Antonelli limita i danni al termine di Baku: scattato 16° l'italiano chiude 5° e perde solo 15 punti dal compagno Russell, vincitore in Azerbaijan e ora distante 66 lunghezze. Mercedes che vola nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS

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