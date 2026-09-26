Il brasiliano dell'Invicta fa sua la Feature Race di Baku e resta in testa alla classifica. E' lui il campione 2026? Tutto ancora incerto: la cancellazione o la conferma dei prossimi appuntamenti mediorientali definirà se la festa potrà iniziare subito o se la resa dei conti è solo rimandata. Oggi la F1 alle 13: diretta su Sky e in streaming su NOW F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLA GARA

Un'altra corsa frenetica sulle strade azere incorona Rafael Camara al termine di una Feature Race ricca di Safety Car, strategie stravolte e sanzioni. Il brasiliano scavalca Nikola Tsolov e taglia per primo il traguardo, resistendo al ritorno del rivale al termine di un duello tiratissimo. Resta però un’incognita di peso sul verdetto finale: la cancellazione o la conferma dei prossimi appuntamenti mediorientali definirà se la festa potrà iniziare subito o se la resa dei conti è solo rimandata.

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Strategie, penalità e ripartenze: il valzer di Baku La gara lunga sul circuito cittadino di Baku si è confermata la solita lotteria ad alto tasso di adrenalina. Sin dallo spegnimento dei semafori, i continui interventi della Safety Car e della Virtual Safety Car hanno scompaginato i piani dei muretti box, trasformando la gestione delle sosta in una scommessa al centesimo di secondo. In questo scenario caotico, la rimonta di Tsolov dalla metà dello schieramento e le sanzioni comminate dalla Direzione Gara — come i cinque secondi inflitti ad Dunne per una violazione all'ingresso dei box — hanno continuamente ridefinito le posizioni di testa. Camara, nonostante un pit stop ritardato proprio a causa delle neutralizzazioni, è riuscito a mantenere il sangue freddo, difendendo la leadership negli ultimi concitati giri dal pressing asfissiante del pilota