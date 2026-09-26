F2, Camara vince Feature Race a Baku ma il titolo resta un rebusFORMULA 2
Il brasiliano dell'Invicta fa sua la Feature Race di Baku e resta in testa alla classifica. E' lui il campione 2026? Tutto ancora incerto: la cancellazione o la conferma dei prossimi appuntamenti mediorientali definirà se la festa potrà iniziare subito o se la resa dei conti è solo rimandata. Oggi la F1 alle 13: diretta su Sky e in streaming su NOW
Un'altra corsa frenetica sulle strade azere incorona Rafael Camara al termine di una Feature Race ricca di Safety Car, strategie stravolte e sanzioni. Il brasiliano scavalca Nikola Tsolov e taglia per primo il traguardo, resistendo al ritorno del rivale al termine di un duello tiratissimo. Resta però un’incognita di peso sul verdetto finale: la cancellazione o la conferma dei prossimi appuntamenti mediorientali definirà se la festa potrà iniziare subito o se la resa dei conti è solo rimandata.
Strategie, penalità e ripartenze: il valzer di Baku
La gara lunga sul circuito cittadino di Baku si è confermata la solita lotteria ad alto tasso di adrenalina. Sin dallo spegnimento dei semafori, i continui interventi della Safety Car e della Virtual Safety Car hanno scompaginato i piani dei muretti box, trasformando la gestione delle sosta in una scommessa al centesimo di secondo. In questo scenario caotico, la rimonta di Tsolov dalla metà dello schieramento e le sanzioni comminate dalla Direzione Gara — come i cinque secondi inflitti ad Dunne per una violazione all'ingresso dei box — hanno continuamente ridefinito le posizioni di testa. Camara, nonostante un pit stop ritardato proprio a causa delle neutralizzazioni, è riuscito a mantenere il sangue freddo, difendendo la leadership negli ultimi concitati giri dal pressing asfissiante del pilota
Successo di tappa o trionfo mondiale? L'ombra del calendario finale e una classifica ribaltata
Se la pista ha decretato la vittoria del brasiliano, la certezza sul valore di questo risultato resta sospesa oltre il traguardo. Con le tappe successive di Lusail e Yas Marina pesantemente a rischio a causa del contesto geopolitico in Medio Oriente, la griglia si ritrova in un limbo surreale. Qualora il campionato dovesse chiudersi anticipatamente in Azerbaijan, i punti conquistati a Baku assegnerebbero matematicamente la corona di Formula 2 a Camara. In caso contrario, il duello tra il brasiliano, Tsolov e Dunne rimarrebbe aperto fino all'ultimo chilometro dell'anno. Un finale di stagione ancora tutto da scrivere, dove il primo verdetto potrebbe arrivare non dalla pista, ma dai comunicati ufficiali della federazione. Intanto, Camara la classifica l’ha ribaltata portandosi al comando davanti a Tsolov. Poi si vedrà…