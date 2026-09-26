Rafael Camara guida la classifica in F2 dopo il weekend di Baku, ma non sa ancora se può festeggiare la conquista del titolo, a causa della possibile cancellazione degli ultimi due appuntamenti in Qatar e negli Emirati Arabi per la crisi mediorientale. A Sky, il pilota brasiliano è netto: "Sarebbe sicuramente strano se il campionato dovesse finire mentre noi siamo a casa". Alle 13 scatta la Formula 1 LIVE su Sky e in streaming su NOW

Dopo il fine settimana di Baku, il Mondiale di F2 ha un nuovo leader: si tratta di Rafael Camara, che ha completato il sorpasso in vetta alla classifica ai danni di Nikola Tsolov e ora è primo, con sette punti di vantaggio sul bulgaro. La situazione legata all'assegnazione del titolo resta comunque in bilico: sono a rischio, infatti, gli ultimi due appuntamenti stagionali in Qatar e negli Emirati Arabi, a causa della crisi in Medio Oriente. In caso venissero annullati i weekend di Losail e Abu Dhabi, Camara sarebbe proclamato campione a scoppio ritardato. Uno scenario che il pilota brasiliano ha commentato a Sky Sport dopo aver vinto la seconda Feature Race di Baku: "Penso che sarebbe sicuramente strano se la stagione dovesse finire a casa, visto che non è mai successo in passato, ma in ogni caso credo che l'annata sia stata complessivamente positiva".