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F2, Camara a Sky: "Sarebbe strano vincere stando a casa...". VIDEO

intervista

Rafael Camara guida la classifica in F2 dopo il weekend di Baku, ma non sa ancora se può festeggiare la conquista del titolo, a causa della possibile cancellazione degli ultimi due appuntamenti in Qatar e negli Emirati Arabi per la crisi mediorientale. A Sky, il pilota brasiliano è netto: "Sarebbe sicuramente strano se il campionato dovesse finire mentre noi siamo a casa". Alle 13 scatta la Formula 1 LIVE su Sky e in streaming su NOW

F2, LE CLASSIFICHE - F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLA GARA

Dopo il fine settimana di Baku, il Mondiale di F2 ha un nuovo leader: si tratta di Rafael Camara, che ha completato il sorpasso in vetta alla classifica ai danni di Nikola Tsolov e ora è primo, con sette punti di vantaggio sul bulgaro. La situazione legata all'assegnazione del titolo resta comunque in bilico: sono a rischio, infatti, gli ultimi due appuntamenti stagionali in Qatar e negli Emirati Arabi, a causa della crisi in Medio Oriente. In caso venissero annullati i weekend di Losail e Abu Dhabi, Camara sarebbe proclamato campione a scoppio ritardato. Uno scenario che il pilota brasiliano ha commentato a Sky Sport dopo aver vinto la seconda Feature Race di Baku: "Penso che sarebbe sicuramente strano se la stagione dovesse finire a casa, visto che non è mai successo in passato, ma in ogni caso credo che l'annata sia stata complessivamente positiva".

"Formula 1? Se vincessi in F2..."

Camara ha parlato anche della possibilità di approdare in Formula 1, un salto di carriera che sarebbe avvalorato dalla vittoria del titolo in F2 da esordiente: "Penso che andare bene in F2 ti dia un'ottima opportunità di fare il salto, specialmente se sei esordiente. Se riuscirò a vincere il campionato al primo anno, non credo di poter dimostrare molto di più, speriamo di farcela il prima possibile. La cosa più importante è essere contenti del proprio lavoro, e in questo ci sono riuscito molto bene. Sono entuasiasta di me stesso e lavoro soltanto con quello che posso controllare, spero di conoscere il mio futuro il prima possibile".

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