In Formula 1 il caso del giorno è la polemica scatenata dall'incidente innescato dall'errore di Colapinto al 36° giro del Gp di Azerbaijan, che ha causato i ritiri anche di Gasly e Norris. Non sono bastate le scuse di Colapinto al campione del mondo che lo ha attaccato: "Certi piloti non devono correre in F1, servono provvedimenti", parole che hanno scatenato la reazione web dei tifosi dell'argentino. Che a Sepang domenica 4 ottobre sarà penalizzato di 5 posizioni in griglia

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