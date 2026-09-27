Caso-Colapinto dopo l'errore di Baku: la ricostruzione e cosa può accaderealpine
In Formula 1 il caso del giorno è la polemica scatenata dall'incidente innescato dall'errore di Colapinto al 36° giro del Gp di Azerbaijan, che ha causato i ritiri anche di Gasly e Norris. Non sono bastate le scuse di Colapinto al campione del mondo che lo ha attaccato: "Certi piloti non devono correre in F1, servono provvedimenti", parole che hanno scatenato la reazione web dei tifosi dell'argentino. Che a Sepang domenica 4 ottobre sarà penalizzato di 5 posizioni in griglia
In agosto aveva festeggiato il rinnovo di contratto con l’Alpine fino al 2027, oggi invece Franco Colapinto si trova al centro delle polemiche. Scatenate dall’errore che a Baku ha provocato l’uscita di gara sua, del compagno di team Gasly e di Lando Norris.
- L’ERRORE A BAKU – Al 36° giro del Gp di Azerbaijan Colapinto, alla ripartenza dopo la Safety Car, perde il controllo della sua Alpine, sbaglia la frenata e scatena una carambola che coinvolge Gasly e Norris. Per tutti e tre i piloti la gara termina lì
- LE SCUSE DI COLAPINTO – Immediate, dopo la gara, arrivano le parole amare del pilota argentino: "È stato un grosso errore", ha detto Colapinto. "Ho bloccato completamente le ruote con gomme e freni freddi ed ero del tutto fuori controllo. Ho buttato tutto al vento con quel grave errore. Con Pierre ho già parlato ed è comprensibilmente arrabbiato"
- LA RISPOSTA DI NORRIS – Il campione del mondo, a stretto giro di posta, risponde polemico: “Sono stato semplicemente buttato fuori. La Fia dovrebbe essere più severa e sospendere i piloti per questo genere di cose. Queste persone dovrebbero essere sospese perché quel tipo di guida non merita la F1”
- GLI INSULTI WEB A NORRIS – Un attacco diretto che non è piaciuto ai tifosi di Colapinto, che hanno attaccato Norris via social: "Sei lì solo per i soldi di papà", "Hai ragione, ci sono piloti che non dovrebbero essere in F1, tu sei uno di quelli...". Tra i commenti conto l'inglese, sono in tanti a utilizzare un linguaggio esplicito e offensivo
- L’ACCUSA DI BRIATORE – Il responsabile tecnico dell’Alpine si è guardato bene dal difendere il suo pilota, anzi lo ha attaccato frontalmente: “Ovviamente sono estremamente deluso dal risultato della gara di oggi, sapendo di aver perso punti preziosi nella lotta per il campionato. Questo genere di incidenti non dovrebbe accadere, soprattutto quando stavamo andando bene con entrambe le vetture in posizione a punti. Mi dispiace molto per il team e per Pierre, che ha fatto un ottimo lavoro per tutto il weekend, e le mie scuse vanno anche a Lando e alla McLaren per aver rovinato la loro gara”
- LA DIFESA DI VERSTAPPEN - A prendere le parti di Colapinto, al termine della gara, è stato il solo Max Verstappen: "L'importante è che il pilota che causato l'incidente sia consapevole di ciò che ha fatto e si sia scusato. Succede... un piccolo errore o un errore di valutazione, blocchi le ruote, sei all'interno, c'è poco grip, ed è sfortunato che abbia coinvolto così tante auto. Ma credo che una squalifica per una gara sia probabilmente un po' troppo"
- LA PENALIZZAZIONE – Colapinto, a seguito della decisione dei commissari di gara, sarà penalizzato di cinque posizioni in griglia domenica prossima, nel Gran Premio del Bahrain ospitato dal circuito malese di Sepang
- LA STAGIONE DI COLAPINTO – L’errore di Baku arriva in un momento poco fortunato per Colapinto, che pure un mese fa aveva rinnovato il contratto con Alpine per tutto il 2027. Pur essendo quello azero il primo ritiro della stagione, non si può dire che i risultati di Colapinto siano stati brillanti: 27 punti in classifica, frutto di 8 piazzamenti in zona punti, con il 6° posto di Montreal come migliore dei risultati del 2026. Non proprio un ruolino di marcia impetuoso, sicuramente inferiore ai piazzamenti ottenuti da Gasly (41 punti, 9 volte a punti). E il clima in casa Alpine rischia di peggiorare dopo l’errore di Baku
- COSA PUO' SUCCEDERE - Le parole, molto dure, di Briatore subito dopo la gara fanno pensare, anche perché arrivate attraverso un comunicato e non a caldo. Vedremo nei prossimi giorni se in casa Alpine arriveranno altri provvedimenti contro Colapinto: nulla si può escludere