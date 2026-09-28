Lando Norris calma le acque dopo il caso Colapinto. A seguito dell'incidente causato dall'argentino a Baku, il campione del mondo in carica si era lasciato andare a commenti duri nell'immediato post-gara: "Queste persone dovrebbero essere sospese perché quel tipo di guida non merita la F1". Parole che non sono piaciute ai tifosi argentini, che lo hanno attaccato sui social con un linguaggio esplicito e offensivo. Lunedì mattina, a due giorni dall'incidente, Norris si è scusato tramite una storia su Instagram: "Nel complesso un weekend difficile a Baku e ovviamente una conclusione della gara deludente e prematura. Dopo la gara ho inviato un messaggio a Franco scusandomi per i commenti che ho fatto e che semplicemente non avrei dovuto fare. Dovrei essere più maturo e le emozioni erano alle stelle, ma questa non è una scusa: ho sbagliato. Nel corso degli anni ho commesso errori anch'io e so bene che questo fa parte delle corse e del lottare al limite. Io e Franco ci siamo chiariti, siamo ancora buoni amici e siamo entrambi entusiasti di tornare a correre questo fine settimana". Ora resta da capire cosa succederà a Colapinto. Le dure parole dell'Executive Advisor Alpine Flavio Briatore ("Questo genere di incidenti non dovrebbe accadere") fanno pensare a un possibile provvedimento contro l'argentino. Intanto, l'unica certezza sono le 5 posizioni di penalità in griglia che dovrà scontare il prossimo weekend in Malesia.