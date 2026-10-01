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F1, aggiornamenti Ferrari a Sepang: ritocchi a fondo, estrattore e tutte le novità

ANALISI TECNICA

Ferrari continua il lavoro di sviluppo portando a Sepang un primo pacchetto di aggiornamenti in attesa di novità più rilevanti a Austin. I tecnici di hanno introdotto modifiche mirate, tra cui una nuova cover nella zona del T3, un supporto fondo e ritocchi all'estrattore. Obiettivo affinare resa aerodinamica e stabilizzare le prestazioni della vettura. Segnale chiaro di evoluzione costante, che si affianca al clima di piena fiducia confermato dal team nei confronti di Vasseur. F1 live su Sky e in streaming su NOW

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