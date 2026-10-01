Hamilton da Sepang torna a parlare del momento Ferrari e della fiducia di recente confermata a Vasseur dal team: "Fred è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Alla fine non è una questione che dipende da un solo uomo". E aggiunge un messaggio chiaro: "Se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte di un progetto che coinvolge tantissime persone"



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