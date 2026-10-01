Ferrari, Hamilton: "Vasseur fantastico, puntate il dito anche su chi è più in alto"FERRARI
Hamilton da Sepang torna a parlare del momento Ferrari e della fiducia di recente confermata a Vasseur dal team: "Fred è la persona che ci guida e sta facendo un lavoro fantastico. Alla fine non è una questione che dipende da un solo uomo". E aggiunge un messaggio chiaro: "Se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte di un progetto che coinvolge tantissime persone"
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Le parole di Lewis Hamilton nel giovedì di Sepang fanno rumore e fanno seguito a quanto accaduto negli ultimi giorni fino alla nota del team che ha allontanato le voci sul futuro di Frederic Vasseur confermando fiducia piena al team principal. "La gente può continuare con la sua narrazione negativa, ma dentro al team tutti stanno lavorando tantissimo e Fred è la persona giusta per essere il nostro leader. Sta facendo un lavoro fantastico. Però alla fine non è una questione che riguarda soltanto un uomo, ci sono tante persone che devono unire le forze".
Hamilton: "Puntate il dito anche su chi è più in alto di noi"
Poi il il pilota britannico lancia un messaggio: "E se volete puntare il dito, puntatelo altrove: ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte del progetto che coinvolge tantissime persone. Penso che dovremmo distogliere l'attenzione da questo messaggio. Fred è nella sua posizione, non andrà da nessuna parte e io sono qui per restare con lui".