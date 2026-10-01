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Ferrari, Leclerc: "Ho piena fiducia in Vasseur"

FERRARI

Come Hamilton, anche Leclerc spende parole in difesa di Vasseur da Sepang: "Tutti stiamo facendo del nostro meglio per portare la Ferrari a vincere. Ci sono gare che non vanno come vorremmo, e in questi momenti ci prendiamo la responsabilità. Ma non è per quello che bisogna iniziare a dire che occorre cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred e in questo team. Ho appena rinnovato qualche mese fa e la situazione non cambia oggi: vogliamo di più e vogliamo fare di più"

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