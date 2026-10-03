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GP Bahrain, Hamilton esulta via radio dopo il 2° posto: "Finalmente ragazzi!" VIDEO

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Con un ottimo giro nel Q3, Lewis Hamilton si assicura il secondo posto in griglia per il GP del Bahrain (che si recupera in Malesia). Dopo la bandiera a scacchi, l'inglese scatena tutta la sua gioia nel team radio con il suo ingegnere di pista, Carlo Santi: "Andiamo ragazzi, andiamo! Finalmente... Grande lavoro in tutta la sessione: il timing è stato perfetto e la macchina era ottima". Guarda il VIDEO. La gara domenica alle 9 in diretta su Sky e in streaming su NOW

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