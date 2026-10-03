GP Bahrain, Hamilton esulta via radio dopo il 2° posto: "Finalmente ragazzi!" VIDEOferrari
Con un ottimo giro nel Q3, Lewis Hamilton si assicura il secondo posto in griglia per il GP del Bahrain (che si recupera in Malesia). Dopo la bandiera a scacchi, l'inglese scatena tutta la sua gioia nel team radio con il suo ingegnere di pista, Carlo Santi: "Andiamo ragazzi, andiamo! Finalmente... Grande lavoro in tutta la sessione: il timing è stato perfetto e la macchina era ottima". Guarda il VIDEO. La gara domenica alle 9 in diretta su Sky e in streaming su NOW