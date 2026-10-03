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GP Bahrain (in Malesia), non solo la F1: anche i marshal vanno velocissimi. VIDEO

durante le fp3

In Malesia (luogo in cui si recupera il GP del Bahrain) anche i marshal vanno alla massima velocità. Uno degli addetti alla sicurezza del circuito di Sepang compie uno scatto da centometrista per rimuovere un pezzo di nastro volato via dalla macchina di Ollie Bearman (per cui è stata esposta la bandiera rossa nelle Fp3). Il marshal impiega 15 secondi per entrare sul tracciato, prendere il nastro e rientrare a bordo pista: è fucsia in tutti e tre i settori! Guarda il VIDEO

F1 IN MALESIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

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