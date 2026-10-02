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Hamilton dopo le libere del GP Bahrain in Malesia: "Passo non sembra lontano dai migliori"

ferrari

Lewis Hamilton analizza il 5° posto nel venerdì di Sepang: "E' stata una giornata impegnativa, complicato trovare il giusto bilanciamento. Abbiamo esplorato un paio di direzioni, ora analizziamo i dati per verificare quale prendere. Non siamo lontano dai migliori, ma c'è da lavorare". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS LIBERE

Lewis Hamilton ha chiuso al 5° posto il venerdì di prove libere del GP del Bahrain, che in questa stagione si corre a Sepang. 

"Giornata impegnativa, non lontano dai migliori"

"Nel complesso è stata una giornata impegnativa, con pochissimo grip in pista. Trovare il giusto bilanciamento non è stato semplice, ma credo sia stato un tema comune per tutti. Nel corso delle due sessioni abbiamo esplorato un paio di direzioni diverse in termini di messa a punto e ora l'attenzione sarà concentrata sull'analisi dei dati per individuare il miglior compromesso. Non sembriamo troppo lontani dal passo dei migliori, ma sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare per mettere la vettura in condizione di performare al meglio nelle qualifiche di domani".

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