F1, orari GP Bahrain in Malesia: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Malesia, che questo weekend ospiterà il GP del Bahrain: sabato terze libere alle 6.30 e qualifiche alle 10. Domenica il Gran Premio è alle 9. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con Formula 1, MotoGP, WRC, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo. Fino a domenica 4 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con la F1 per il Gran Premio del Bahrain, che si svolgerà, in via eccezionale, sul circuito di Sepang, in Malesia, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 6.30, la seconda alle 10. Sabato, alle 6.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 10 scattano le qualifiche. Domenica, alle 9, al via la gara.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
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Il programma del GP Bahrain LIVE su Sky
Sabato 3 ottobre
- Ore 6.15: Paddock Live
- Ore 6.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 9.15: Warm Up
- Ore 9.30: Paddock Live
- Ore 10: F1 - Qualifiche
- Ore 11.15: Paddock Live
- Ore 11.45: Paddock Live Show
Domenica 4 ottobre
- Ore 7.30: Paddock Live
- Ore 9: F1 - Gara
- Ore 11: Paddock Live Post-Gara
- Ore 11.30: Debriefing
- Ore 12: Notebook
- Ore 12.15: Race Anatomy
Primi passaggi delle repliche di qualifiche e GP sul canale 207 di Sky
- Qualifche: 12.30 e 17.30
- Gran Premio: 14 e 18