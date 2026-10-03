Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Hamilton parte 2° nel GP Bahrain in Malesia: "Grande lavoro, ma in gara sarà diverso"

ferrari

Lewis Hamilton chiude con un super 2° posto le qualifiche del GP del Bahrain a Sepang: "Sono grato al team, abbiamo fatto un grande lavoro e ridotto il gap con Max che qui è velocissimo. Abbiamo azzeccato le condizioni ideali. In gara però sarà una partita diversa, ci saranno le gomme da gestire e il caldo. Cercherò di tenere duro e divertirmi". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Non solo F1: i marshal sono velocissimi in Malesia

durante le fp3

In Malesia (luogo in cui si recupera il GP del Bahrain) anche i marshal vanno alla massima...

Domenicali: "Gare Qatar e Abu Dhabi confermate"

L'INTERVISTA

Il Ceo e presidente della Formula 1 a Sky: "Con le informazioni e le rassicurazioni che abbiamo,...

E' la Malesia, ma si è trasformata nel Bahrain

Formula 1

Con Mara Sangiorgio al circuito di Sepang, che ospita il GP del Bahrain non disputato ad aprile...

F1 in Malesia, qualifiche LIVE alle 10 su Sky

guida tv

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Malesia, che questo weekend ospiterà il GP del Bahrain:...

Hamilton: "Passo non sembra lontano dai migliori"

ferrari

Lewis Hamilton analizza il 5° posto nel venerdì di Sepang: "E' stata una giornata impegnativa,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS