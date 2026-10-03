Lewis Hamilton chiude con un super 2° posto le qualifiche del GP del Bahrain a Sepang: "Sono grato al team, abbiamo fatto un grande lavoro e ridotto il gap con Max che qui è velocissimo. Abbiamo azzeccato le condizioni ideali. In gara però sarà una partita diversa, ci saranno le gomme da gestire e il caldo. Cercherò di tenere duro e divertirmi". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE