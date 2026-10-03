Kimi Antonelli commenta le qualifiche del GP del Bahrain, dove scatterà 3° grazie alla penalità di Hadjar: "Peccato il track limit nel Q2, perché ero sotto pressione. Abbiamo fatto fatica col bilanciamento, dobbiamo ancora capire come funziona il nuovo pacchetto di aggiornamenti. In gara siamo messi un pochino meglio, Red Bull e le Ferrari sono molto veloci. Cercheremo di fare la miglior gara possibile". Guarda il VIDEO. Il GP domenica è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE