Fioccano i dieci a Sepang. Oltre al redivivo Verstappen, che torna a vincere dopo 301 giorni e si prende anche la lode, massimo dei voti anche per Hamilton e Alonso, che piazza la Aston Martin all'ottavo posto. 9 per Antonelli, sempre più vicino al titolo: Russell prende 7 nonostante il ritiro. 7,5 per Leclerc. Tutti i voti della domenica a Sepang. Il Mondiale torna la prossima settimana a Singapore: live su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini