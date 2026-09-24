F1, la griglia piloti 2027 e le news di mercato
Con l'annuncio del rinnovo di Hadjar con la Red Bull, va a delinearsi sempre di più la griglia di partenza della stagione 2027 di Formula 1. Sono però ancora tre i team che devono comunicare le loro line up. Qui il punto sulla situazione. Intanto, il Circus è a Baku: live su Sky e in streaming su NOW
- Lando Norris (confermato)
- Oscar Piastri (confermato)
- Kimi Antonelli (confermato)
- George Russell (confermato)
- Max Verstappen (confermato)
- Isack Hadjar (confermato)
- Charles Leclerc (confermato)
- Lewis Hamilton (confermato)
- Alexander Albon (confermato)
- Carlos Sainz (confermato)
- piloti da confermare
- piloti da confermare
- piloti da confermare*
- Nico Hulkenberg (confermato)
- Gabriel Bortoleto (confermato)
- Pierre Gasly (confermato)
- Franco Colapinto (confermato)
- Sergio Perez (confermato)
- Valtteri Bottas (confermato)