Con l'annuncio del rinnovo di Hadjar con la Red Bull, va a delinearsi sempre di più la griglia di partenza della stagione 2027 di Formula 1. Sono però ancora tre i team che devono comunicare le loro line up. Qui il punto sulla situazione. Intanto, il Circus è a Baku: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: DIRETTA DELLE PRIME LIBERE