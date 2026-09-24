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F1, la griglia piloti 2027 e le news di mercato

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FOTO: @F1 - X

Con l'annuncio del rinnovo di Hadjar con la Red Bull, va a delinearsi sempre di più la griglia di partenza della stagione 2027 di Formula 1. Sono però ancora tre i team che devono comunicare le loro line up. Qui il punto sulla situazione. Intanto, il Circus è a Baku: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: DIRETTA DELLE PRIME LIBERE

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