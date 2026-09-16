Calendario F1 2027, tutti i GP del Mondiale: date e novità
La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: sempre 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche Monaco e Monza. Qui tutti i dettagli. La Formula 1 è live su Sky e in streaming su NOW
- Fuori l'Olanda (contratto scaduto) e Barcellona (che per via dell'alternanza con il Belgio tornerà nel 2028). Dentro, invece, il Portogallo (18-20 giugno) e la Turchia (1-3 ottobre).
- La gara inaugurale non sarà in Australia, ma in Bahrain nel weekend del 12-14 marzo. Sulla pista di Sakhir, si svolgeranno anche i test pre stagione dal 24 al 27 febbraio.
- La grande novità riguarda l'aumento delle Sprint Race. La mini-gara del sabato, infatti, si terrà in ben 10 weekend.
- Bahrain (12-14 marzo)
- Australia (2-4 aprile)
- Giappone (9-11 aprile)
- Canada (21-23 maggio)
- Monaco (4-6 giugno)
- Gran Bretagna (2-4 luglio)
- Italia (3-5 settembre)
- Brasile (5-7 novembre)
- Qatar (3-5 dicembre)
- Abu Dhabi (10-12 dicembre)
- 12-14 marzo (con gara Sprint)
- 19-21 marzo
- 2-4 aprile (con gara Sprint)
- 9-11 aprile (con gara Sprint)
- 16-18 aprile
- 30 aprile-2 maggio
- 21-23 maggio (con gara Sprint)
- 4-6 giugno (con gara Sprint)
- 18-20 giugno
- 2-4 luglio (con gara Sprint)
- 9-11 luglio
- 23-25 luglio
- 30 luglio-1 agosto
- 3-5 settembre (con gara Sprint)
- 10-12 settembre
- 24-26 settembre
- 1-3 ottobre
- 8-10 ottobre
- 22-24 ottobre
- 29-31 ottobre
- 5-7 novembre (con gara Sprint)
- 18-20 novembre
- 3-5 dicembre (con gara Sprint)
- 10-12 dicembre (con gara Sprint)