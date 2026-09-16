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Calendario F1 2027, tutti i GP del Mondiale: date e novità

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La Formula 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2027: sempre 24 gare, con il ritorno del Portogallo e della Turchia. Si parte nel weekend del 12-14 marzo in Bahrain (dove si svolgeranno anche i test pre stagione). Sale a 10 il numero delle Sprint Race, tra cui anche Monaco e Monza. Qui tutti i dettagli. La Formula 1 è live su Sky e in streaming su NOW

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