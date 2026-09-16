Nel 2027 ci saranno ben 10 Sprint in calendario: la gara sui 100 km torna a Monza e arriva per la prima volta in Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Ecco il calendario completo. Come sempre, sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Dalle 6 Sprint del 2026 si passerà a 10 nel 2027. Il format rimarrà lo stesso: una sessione di prove libere e le qualifiche sprint al venerdì, la Sprint e le qualifiche al sabato e la gara alla domenica. Sono ben 5 i circuiti che ospiteranno la gara sui 100 km per la prima volta: Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi
- Ecco il calendario delle Sprint 2027
- BAHRAIN (12-14 marzo)
- AUSTRALIA (2-4 aprile)
- GIAPPONE (9-11 aprile)
- CANADA (21-23 maggio)
- MONACO (4-6 giugno)
- GRAN BRETAGNA (2-4 luglio)
- ITALIA (3-5 settembre)
- BRASILE (5-7 novembre)
- QATAR (3-5 dicembre)
- ABU DHABI (10-12 dicembre)