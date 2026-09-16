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F1, Sprint Race del Mondiale 2027: calendario e date delle gare

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Nel 2027 ci saranno ben 10 Sprint in calendario: la gara sui 100 km torna a Monza e arriva per la prima volta in Bahrain, Australia, Giappone, Monaco e Abu Dhabi. Ecco il calendario completo. Come sempre, sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2027

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