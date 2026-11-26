Hamilton arriva in Qatar con energie positive e un solo obiettivo dichiarato: raccogliere il massimo dei punti per difendere il secondo posto nel Costruttori. Sul confronto con Leclerc dopo gli episodi di Las Vegas, smentisce tensioni interne o analogie con i trascorsi insieme a Nico Rosberg e Fernando Alonso, chiarendo che il dialogo è stato costruttivo e che la squadra resta libera di lottare LECLERC: "EPISODI CON HAMILTON? CERCHIAMO SOLUZIOI, MA NON PARLO"

Lewis Hamilton affronta il fine settimana in Qatar con un approccio diretto, mettendo subito al centro la missione di squadra: "Vogliamo il massimo dei punti possibili, il secondo posto nei Costruttori è l'unico obiettivo". Il clima nel box, assicura il sette volte campione del mondo, è caratterizzato da "umore ed energie positive per il weekend", nonostante l'eco lasciata dagli episodi recenti.

Nessuna tensione con Leclerc: "Ci siamo seduti e abbiamo parlato" Il passaggio più atteso riguarda la convivenza con Charles Leclerc all'indomani di Las Vegas. Alla domanda se il rapporto con il monegasco sia diverso rispetto a quanto vissuto in passato con rivali come Nico Rosberg o Fernando Alonso, Hamilton risponde secco: "No, ho avuto grandi battaglie, ma abbiamo sempre trovato una soluzione per andare avanti". Secondo Hamilton, la presunta pressione o tensione legata al duello interno è in gran parte alimentata dall'esterno: "Non sentiamo tensione, è più costruita dall'esterno. Io e Charles ci siamo seduti e abbiamo parlato tranquillamente: dobbiamo lavorare di squadra per gli obiettivi del team". La linea in pista non cambia, ma con un paletto chiaro: "Siamo ancora liberi di correre, ma non vogliamo che succeda più quanto accaduto a Las Vegas. Siamo concentrati a correre duramente, ma regolarmente".

Regole d'ingaggio, Vasseur e le chiavi della pista Sul perché si intervenga sulle dinamiche interne proprio ora, Hamilton chiarisce: "Si parla di più quando ci sono fasi negative e si cerca di migliorare le cose guardando avanti. È normale per alzare il livello ed evolversi. Sedersi e avere conversazioni insieme è solo positivo. Siamo convinti di ciò su cui lavoriamo e miglioreremo i processi sulle regole d'ingaggio per crescere ancora". Sul piano gestionale, però, delimita con precisione i ruoli: "Evitare gli incidenti non è il mio ruolo. Non devo dire io come fare: noi ne discutiamo, poi decide Fred". La linea resta quindi quella del free to race: "Continuiamo come abbiamo sempre fatto". Sul fronte tecnico e ambientale, Hamilton difende lo spettacolo visto a Las Vegas: "L'ho adorata, è stata fantastica. Ognuno poi ha la sua opinione, anche se non ci aspettavamo una gara così dipendente dalla scia". Quanto al tracciato del Qatar, la chiave sarà gestire le criticità tecniche: "Sarà dura per assetto, bilanciamento e freni, come nel 2025: su questa pista conta la combinazione di tanti fattori".