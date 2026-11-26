Fernando Alonso salta il media day del Gran Premio del Qatar 2026 sul circuito di Lusail a causa di un'infezione virale. L'Aston Martin ha precisato che il pilota spagnolo ha contratto il malessere al termine del weekend di Las Vegas, ma il recupero procede positivamente e il suo rientro nel paddock è previsto per venerdì, in tempo per la prima sessione di prove libere. La F1 corre in Qatar: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN QATAR, CONFERENZA PILOTI LIVE