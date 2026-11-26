Prosegue il botta e risposta a distanza tra Russell e Verstappen dopo i commenti (e le risatine) dell’olandese a Las Vegas dopo l’incidete del pilota Mercedes. L’inglese nel giovedì del Qatar: “Mi hanno fatto ridere alcuni commenti di Verstappen dopo Las Vegas, ma ha vinto e ha fatto una grande gara. Vado avanti, ma certe cose mi hanno fatto ridere davvero. Sono andato a muro mentre lottavo con il mio compago di squadra, volevo attaccare per un buon risultato..."