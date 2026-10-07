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Ferrari, Vasseur verso Singapore: "Distacchi ridotti, occorre massimizzare"

TEAM PRINCIPAL

Il team principal della Rossa alla vigila del nuovo appuntamento del Mondiale a Singapore: "L'ultimo weekend con la Sprint è una sfida aggiuntiva, dobbiamo assicuraci di massimizzare ogni sessione. Questa è una delle gare più impegnative". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale di F1 a Singapore, dove torna anche la Sprint Race per l'ultima volta in questa stagione. Che sfida sarà per la Ferrari, lo spiega il team principal Vassuer sul sito ufficiale della Scuderia: "L'ultimo weekend Sprint della stagione presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri possibile per acquisire fiducia. I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura. Singapore è una delle gare più impegnative dell'anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest'anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile".

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