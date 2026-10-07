Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Singapore in tvguida tv
Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il GP di Singapore: weekend Sprint con la gara sui 100 km sabato 10 ottobre alle ore 11 e il Gran Premio domenica 11 ottobre alle ore 14. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Singapore, diciassettesima prova del mondiale 2026 di F1, tutto da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 11.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato, alle 11 si entra in clima di gara con la Sprint Race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica, alle 14, semaforo verde per la gara.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
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Il programma del GP Singapore LIVE su Sky
Giovedì 8 ottobre
- Ore 11.30: Conferenza stampa piloti (differita)
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 9 ottobre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 14: Paddock Live
- Ore 14.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 10 ottobre
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 11: F1 – Sprint
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Domenica 11 ottobre
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy