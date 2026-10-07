Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il GP di Singapore: weekend Sprint con la gara sui 100 km sabato 10 ottobre alle ore 11 e il Gran Premio domenica 11 ottobre alle ore 14. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.