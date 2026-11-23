Al termine della gara di Las Vegas, Lewis Hamilton non ha nascosto la sua delusione per l’esito della gara, soprattutto per l’episodio che lo ha coinvolto insieme al compagno di scuderia Charles Leclerc. Un contatto che, di fatto, ha compromesso la gara di entrambi i ferraristi e che è stato commentato negativamente dal Team principal Vasseur. Parlando al termine della gara, a Hamilton è stato chiesto se gli debba essere assegnato lo status di numero uno: "Non ho mai chiesto di essere il numero uno", ha risposto Hamilton, "davvero, non l'ho mai chiesto". Hamilton ha però puntualizzato: "C'è stato un momento della stagione in cui ero avanti di circa 40 punti, e a quel punto la lotta era tra me e Kimi (Antonelli). Ero quello che gli era più vicino. Per molto tempo, durante l'anno, sono stato secondo. A quel punto, avevamo bisogno di supporto per essere sicuri di battere Kimi. Ci sono stati alcuni momenti della stagione in cui, con il supporto necessario, penso che avremmo potuto battere Kimi. Ho detto tutto quello che potevo al riguardo", ha concluso Hamilton, "e ora la domanda dovrebbe essere rivolta alla Ferrari".