Un altro italiano in Formula 2: Brando Badoer con Rodin nel 2027

Il figlio d'arte dell'ex pilota Ferrari Luca compie il salto di categoria dopo un'ottima seconda stagione in Formula 3, dove ha conquistato 4 podi e la vittoria nella Feature Race a Monaco. Il campionato cambia ma la squadra no: il classe 2006 resta con Rodin Motorsport. Continua così la presenza tricolore nella categoria cadetta, con Gabriele Minì attualmente quarto in classifica. Intanto la F1 va a Singapore: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE SU SKY: LA GUIDA TV