Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Un altro italiano in Formula 2: Brando Badoer con Rodin nel 2027

mercato piloti

Il figlio d'arte dell'ex pilota Ferrari Luca compie il salto di categoria dopo un'ottima seconda stagione in Formula 3, dove ha conquistato 4 podi e la vittoria nella Feature Race a Monaco. Il campionato cambia ma la squadra no: il classe 2006 resta con Rodin Motorsport. Continua così la presenza tricolore nella categoria cadetta, con Gabriele Minì attualmente quarto in classifica. Intanto la F1 va a Singapore: tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE SU SKY: LA GUIDA TV

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

La F1 a Singapore: tutto il programma LIVE su Sky

guida tv

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il GP di Singapore: weekend Sprint con la gara...

Vasseur: "Distacchi ridotti, occorre massimizzare"

TEAM PRINCIPAL

Il team principal della Rossa alla vigila del nuovo appuntamento del Mondiale a Singapore:...

Wolff: "Capire dove siamo". E su Russell...

Formula 1

Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, il Team Principal della Mercedes Toto Wolff analizza...

F1, Mercedes fa i conti con la penalità a Russell

verso marina bay

Il weekend del GP di Singapore non si apre nel migliore dei modi per la Mercedes, che deve...

Russell, penalità e partenza dal fondo a Singapore

Formula 1

Il weekend di Marina Bay inizia già in salita per il pilota Mercedes: dopo il guasto a Sepang, la...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS