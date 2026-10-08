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Ferrari, Hamilton: "A Singapore per attaccare, occorre partire col piede giusto"

FERRARI

Il pilota della Ferrari verso la gara di Marina Bay a Singapore: "Non arriviamo qui con un grande slancio, ma questo tracciato dovrebbe essere buono per noi. Sarà il weekend più impegnativo della stagione, specialmente con il format Sprint: l'obiettivo è partire subito con il piede giusto, analizzare bene i dati ed essere d'attacco, con le qualifiche che saranno un aspetto davvero chiave". La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

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