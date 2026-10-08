Come riportato dall'agenzia Agi, la Formula 1 e il Ruanda avrebbero raggiunto un accordo per organizzare il primo Gran Premio nel Paese africano dopo il 2030. In attesa di conferme ufficiali, per lo stato africano si tratterebbe di un ritorno, nel calendario della F1, per la prima volta dal 1993. Nel frattempo, la Formula 1 corre a Singapore. il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

Un nuovo Stato si prepara a ospitare la Formula 1 nel prossimo futuro. Secondo quanto riporta l'Agi, infatti, la società proprietaria della Formula 1 e il governo ruandese hanno raggiunto un accordo per organizzare il primo Gran Premio del Ruanda nel 2030. Per il piccolo stato dell'Africa orientalesi tratterebbe di una prima volta in F1, mentre l'Africa tornerebbe ad ospitare un weekend di gara per la prima volta dal Gran Premio del Sud Africa nel 1993. Fonti vicine al governo ruandese e alla Fia hanno svelato che a breve giungeranno nuove comunicazioni, con una conferenza stampa fissata per settimana prossima a Kigali, la capitale del Ruanda. Si concretizzerebbe, così, il lavoro del presidente Paul Kagame, che già nel 2024 aveva annunciato la candidatura del suo Paese ad ospitare un Gran Premio di Formula 1. Rimane da sciogliere il nodo legato al circuito, dato che al momento il Ruanda non dispone di un circuito adatto allo svolgimento di gare automobilistiche. Per rimediare al problema, dovrebbe essere avviata la costruzione di un nuovo tracciato a circa 40 chilometri dal centro cittadino di Kigali.