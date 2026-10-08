Dopo la prima vittoria stagionale in Malesia (dove si è recuperato il GP Bahrain), Max Verstappen spegne le voci, in un'intervista alla Associated Press, su un suo futuro in Ferrari: "Voglio vincere. Rispetto molto il marchio della Ferrari, ma non avrebbe senso impegnarsi per chiudere quinti o sesti? La Red Bull è la mia seconda famiglia". La Formula 1 torna a Singapore: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW GP SINGAPORE, ORARI E GUIDA TV

Max Verstappen resterà con la Red Bull almeno fino al 2030, dopo aver rinnovato il suo contratto nel mese di agosto 2026. L'obiettivo del quattro volte Campione del Mondo è riportare la Red Bull ad essere competitiva anche dopo l'addio di Christian Horner come team principal. Prima del GP di Singapore, l'olandese ha rilasciato un'intervista alla Press Association in cui è tornato sulla possibilità di vestire, in futuro, la tuta della Ferrari: "Voglio solo vincere. Non sono un tipo nostalgico. Ho assolutamente molto rispetto per il marchio Ferrari, ma se questo significa unire le forze e lottare per la quinta o la sesta posizione, che senso ha? Sono molto orientato ai risultati e ho già vinto molto con questa squadra. La Red Bull è come una seconda famiglia e la sfida della ricostruzione è ciò che mi motiva".

"Horner? Se ha la chance torna, ma non so dove" Verstappen ha poi parlato di un possibile ritorno in Formula 1 di Christian Horner, accostato di recente proprio alla Ferrari: "Ha dimostrato di aver fatto un buon lavoro. Certo, circolano molte voci e non so quanto di tutto ciò sia vero. Non vorrei sembrare scortese, ma non è un mio problema né una mia preoccupazione. Lui vuole tornare e se si presenterà una buona opportunità sono sicuro che lo farà, ma non so dove potrebbe andare." Sullo stato d'animo in casa Red Bull, Verstappen ha detto. " A dire il vero, mi piace vedere le persone andare d'accordo. Non è bello quando c'è costantemente tensione tra le persone. Certo, dall'esterno la gente lo apprezza, ma onestamente tra le squadre è meglio quando c'è solo un rapporto amichevole. Non è così piccante, ma ovviamente mi piace molto come stanno andando le cose al momento, visto il comportamento di tutti, diciamo così. È meno stressante. Tutti conduciamo una vita stressante e poter ridurre un po' lo stress di tanto in tanto è un bene."