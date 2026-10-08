Ferrari, Hamilton e Leclerc scatenati: al comando dei social della Scuderia di MaranelloFERRARI
Una giornata di ordinaria follia e divertente in casa Ferrari a Singapore: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, si sono tolti i vestiti da piloti e hanno imbracciato la carriera da social media manager, gestendo l'account Instagram del team. Tra irruzioni, filtri buffi e messaggi ai tifosi, Charles e Lewis ne hanno combinate davvero di ogni. Guarda le foto e i VIDEO. La Formula 1 è a Singapore: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW
La Ferrari ha promosso un'originale iniziativa social affidando per un'intera giornata il controllo dei propri canali ufficiali a Lewis Hamilton e Charles Leclerc. I due piloti si sono calati nei panni di social media manager, creando contenuti esclusivi e interagendo direttamente con la community di tifosi. L'evento ha mostrato un lato del team ironico e spontaneo, avvicinando ancora di più gli appassionati alla vita quotidiana della Scuderia. E qui di seguto l'annuncio ufficiale del loro 'nuovo lavoro'.