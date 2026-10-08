Una giornata di ordinaria follia e divertente in casa Ferrari a Singapore: Charles Leclerc e Lewis Hamilton, infatti, si sono tolti i vestiti da piloti e hanno imbracciato la carriera da social media manager, gestendo l'account Instagram del team. Tra irruzioni, filtri buffi e messaggi ai tifosi, Charles e Lewis ne hanno combinate davvero di ogni. Guarda le foto e i VIDEO. La Formula 1 è a Singapore: il weekend è LIVE su Sky e in streaming su NOW

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