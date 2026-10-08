A seguito dell'indagine sui problemi verificatisi nel giro di formazione a Sepang, la FIA ha annunciato importanti dettagli e contromisure tecniche. Dalla gestione del software per la pioggia a Singapore fino alla nuova versione prevista per Austin, la Federazione si attiva per potenziare i test e la sicurezza informatica in pista. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha concluso le proprie verifiche su quanto accaduto durante la procedura di partenza e il giro di ricognizione sul tracciato di Sepang. Le condizioni meteo avverse e alcune criticità riscontrate nel software di gestione della gara hanno spinto la Federazione a fare piena luce sull'episodio, delineando con precisione le cause del malfunzionamento e stabilendo la linea d'azione per gli appuntamenti imminenti. In vista del prossimo Gran Premio di Singapore, la FIA ha confermato che, nell'eventualità di pioggia, verrà mantenuta la stessa versione del software impiegata a Sepang, integrata da procedure operative e controlli di sicurezza rafforzati per evitare il ripetersi dei medesimi problemi.