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F1 e pioggia: la FIA spiega il bug di Sepang e programma la svolta per il GP degli USA

COMUNICATO FIA

A seguito dell'indagine sui problemi verificatisi nel giro di formazione a Sepang, la FIA ha annunciato importanti dettagli e contromisure tecniche. Dalla gestione del software per la pioggia a Singapore fino alla nuova versione prevista per Austin, la Federazione si attiva per potenziare i test e la sicurezza informatica in pista. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

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La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) ha concluso le proprie verifiche su quanto accaduto durante la procedura di partenza e il giro di ricognizione sul tracciato di Sepang. Le condizioni meteo avverse e alcune criticità riscontrate nel software di gestione della gara hanno spinto la Federazione a fare piena luce sull'episodio, delineando con precisione le cause del malfunzionamento e stabilendo la linea d'azione per gli appuntamenti imminenti. In vista del prossimo Gran Premio di Singapore, la FIA ha confermato che, nell'eventualità di pioggia, verrà mantenuta la stessa versione del software impiegata a Sepang, integrata da procedure operative e controlli di sicurezza rafforzati per evitare il ripetersi dei medesimi problemi.

Nuove misure e aggiornamenti in vista del GP degli Stati Uniti

Per risolvere definitivamente la questione, la Federazione ha programmato il rilascio di un aggiornamento software sostanziale. La nuova versione del sistema per le condizioni di bagnato farà il suo debutto ufficiale in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Inoltre, la FIA lavorerà a stretto contatto con tutte le squadre per ottimizzare l'intero processo di verifica. L'obiettivo comune è potenziare le simulazioni, le fasi di test pre-gara e i protocolli di validazione software, garantendo la massima trasparenza e reattività nelle situazioni meteo più complesse.

Le misure previste dalla FIA in sintesi

  • Verrà lanciata una nuova versione aggiornata del software per le condizioni di pioggia nel GP degli Stati Uniti.
  • Se pioverà a Singapore verrà utilizzato lo stesso software di Sepang.
  • ⁠La FIA insieme alle squadre lavorerà per migliorare i test e le verifiche del software.

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